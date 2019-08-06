Директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал, как формировалась команда к новому сезону

Лента новостей
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На Южном Урале бедные многодетные семьи получат по 1,5 тыс. рублей на подготовку к школе каждого ребенка-ученика06.08.15:20
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В Челябинской области снизился объем поступлений в бюджет от штрафов ГИБДД06.08.15:02
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Челябинские экоактивисты пожаловались на аукцион по продаже участков в Каштакском бору06.08.14:58
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Осталось 957 из 1027. В Челябинске завершилась регистрация на участие в выборах депутатов райсоветов06.08.14:51
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Попытка номер три. В Челябинске заброшенный особняк на Цвиллинга снова продают за 1 рубль06.08.13:28