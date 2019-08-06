Директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал, как формировалась команда к новому сезону

Директор хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф прокомментировал изменения, которые произошли в составе команды в межсезонье.

По словам Бориса Видгофа, сейчас челябинская команда на 75% состоит из воспитанников южноуральских хоккейных школ. Он отметил, что руководство не спешило с формированием команды несмотря на то, что более половины игроков покинули клуб.

«Никто никуда не спешил, хотя у нас была достаточно тяжелая ситуация, потому что команда поменялась почти на 80%. Это первое. Второе — мы очень хотим рассчитывать на игроков из уральского региона. В основном это Челябинск, и еще у нас есть два игрока из Магнитогорска. 32 игрока, из них только 8 не южноуральцев, то есть 75% хоккеистов — из нашего региона. Ни один клуб в стране и, скорее всего, в НХЛ вряд ли сможет похвастаться, что у них 75% своих воспитанников. Все-таки от своих мы ждем больше. Им будут помогать родные стены, и они будут играть и биться за свой клуб, потому что на трибунах друзья, родственники, дети», — заявил Борис Видгоф в эфире программы «Личное мнение» на 31 канале.

Также Борис Видгоф сообщил об изменениях в зарплатах хоккеистов. «Мы максимально пытались сократить основное тело контракта и все эти суммы переложить в бонусную часть. Хоккеист должен понимать, что он должен заработать эти деньги, то есть забить столько-то голов, столько-то вбрасываний выиграть, если это центральный нападающий», — объяснил он.

Борис Видгоф стал директором ХК «Трактор» в апреле 2019 года. Сразу после назначения он объявил, что клуб будет делать ставку на южноуральских хоккеистов.

Фото: «Хоккейный клуб «Трактор» / vk.com