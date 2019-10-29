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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскДепутаты поселка Роза проголосовали за объединение с Коркино
29 октября 201916:12

Депутаты поселка Роза проголосовали за объединение с Коркино

В поселке Роза разрешился скандал с демаршем местных депутатов против объединения администраций.

Заседание совета состоялось во вторник, 29 октября. На нем присутствовали десять из 15 депутатов. Из них девять проголосовали за объединение администрации Розы с коркинской, один воздержался. Ранее часть членов собрания во главе с председателем Татьяной Яковлевой сложили с себя полномочия из-за нежелания рассматривать данный вопрос. Однако, по мнению главы района Натальи Лощининой, на прошедшем заседании был кворум и результаты голосования правомочны.

Политолог Алексей Ширинкин связал высокую протестную активность местных депутатов с тем, что ситуация в поселке попадала в федеральную повестку после приезда Владимира Путина. Решение об укрупнении администраций он счел правильным.

«Федеральный масштаб проблемы, конечно, усилил политическое самоощущение розинских депутатов. Думаю, решать эти проблемы следовало не кавалерийским наскоком, а более серьезно. Сам по себе посыл укрупнения и ликвидации лишних звеньев в Коркино уместен, там довольно большой поселенческий кластер и дробить его на разные субъекты изначально было не очень разумно. Тем более, логика управленцев была очевидна, и депутаты сочли возможным ее разделить», — прокомментировал Алексей Ширинкин.

Идею трансформировать Коркинский район в муниципальный округ с объединением администраций Розинского и Первомайского поселения продвигают областные власти. Работа активизировалась после поездки в территорию Алексея Текслера в августе.

Объединение одобрили на публичных слушаниях и заседании Коркинского райсовета, тогда как в поселковых собраниях Розы и Первомайского идея встретила сопротивление. Окончательное решение об укрупнении муниципалитета будут принимать депутаты Заксобрания области.

Фото с сайта korkino74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.10.2019 г.

Депутаты поселка Роза проголосовали за объединение с Коркино

Депутаты поселка Роза проголосовали за объединение с Коркино

В поселке Роза разрешился скандал с демаршем местных депутатов против объединения администраций

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