Депутаты городской думы выберут нового мэра Челябинска

В Челябинске утвердят нового главу города.

Выбирать мэра будут депутаты гордумы на заседании во вторник, 19 ноября. Оно начнется в 11 утра. Ключевым пунктом повестки станет назначение нового главы города.

Депутатам предстоит выбрать из трех кандидатур, которые прошли конкурсный отбор, это директор дома престарелых в Красноармейском районе Виталий Евгеньев, врио мэра Наталья Котова и глава Металлургического района Сергей Кочетков. Ожидается, что кандидаты поочередно представят свои программы депутатскому корпусу, после чего состоится голосование.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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