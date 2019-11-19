Депутаты городской думы назначили Наталью Котову главой Челябинска

В Челябинске завершился конкурс по выбору мэра.

Голосование за нового градоначальника состоялось в городской думе во вторник, 19 ноября. В процедуре участвовали трое кандидатов: директор дома престарелых в Красноармейском районе Виталий Евгеньев, врио мэра Наталья Котова и глава Металлургического района Сергей Кочетков. Каждый кратко представил свою программу развития Челябинска, вопросов ни к кому из них не возникло.

Все 48 присутствовавших на заседании депутатов гордумы проголосовали за Наталью Котову, воздержавшихся и противников назначения не оказалось. Новый мэр Челябинска поблагодарила депутатов за доверие и поддержку, попросила их быть более открытыми с людьми.

В должности временно исполняющей полномочия главы города Наталья Котова работала с июня 2019 года. До этого она длительное время была первым вице-мэром, куратором социальной сферы. Предыдущий глава города Владимир Елистратов проработал в должности менее полугода после назначения депутатами гордумы в феврале 2019 года.

Фото: Тимур Боташев

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