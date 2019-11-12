Депутаты гордумы выберут мэра Челябинска из трех кандидатов

В Челябинске завершился отбор кандидатов на пост главы города.

Собеседование в конкурсной комиссии с положительными результатами прошли врио мэра Наталья Котова, глава Металургического района Сергей Кочетков и директор Красноармейского дома престарелых Виталий Евгеньев.

Заседание конкурсной комиссии состоялось во вторник, 12 ноября. В собеседовании приняли участие 15 человек. Среди них были как известные в городе политики, представители протестных движений, так и обычные жители. Одна из них — ныне безработная Ирина Зезюкова — рассказала, что заявиться на пост главы города ее побудил первый осенний гололед, с которым не смогли справиться власти.

«Люди растеряны, не знают, что делать. Новая власть их не удовлетворяет. Первый гололед в октябре подорвал мнение людей о власти, были такие слова, что новых людей выбрали, а где работа? На улицах люди спрашивали. Это и побудило меня подать документы на конкурс по главе города», — сказала Ирина Зезюкова.

В состав конкурсной комиссии входили депутаты гордумы и представители региональных властей, возглавил орган политический вице-губернатор Анатолий Векшин. Он рассказал журналистам, что собирал у себя в Facebook комментарии с вопросами кандидатам в мэры Челябинска, которые впоследствии задавал им на собеседовании.

«Мне в Facebook поступило 200 комментариев, скажу откровенно, порядка 30 вопросов, много предложений, рекомендаций, критики. Все это будет учитываться, обсуждаться с кандидатами. Надеемся на эрудицию кандидатов, нестандартный подход. Нам бы хотелось, чтобы горожане увидели реальных претендентов и услышали не просто банальные ответы, а новые, креативные идеи, подходы. Я специально дал площадку в Facebook, чтобы наши кандидаты сумели почитать и узнать, чего хотят граждане», — пояснил Анатолий Векшин.

Глава Металлургического района Сергей Кочетков — в прошлом начальник городского управления ЖКХ — особое внимание обратил на проблему энергоэффективности в мегаполисе.

«Основная тема — привлечение энергосервисных контрактов, энергосбережение. Потому что самый дорогой ресурс — это отопление, а если мы сейчас пройдемся по городу, мы с вами увидим множество открытых форточек, через которые этот ресурс просто выходит на улицу. Поэтому думаю, что при серьезной энергетической политике в Челябинске это можно будет реализовать, тем более, что это все на федеральном уровне предусмотрено», — подчеркнул Сергей Кочетков.

Врио мэра Челябинска Наталья Котова, которая также приняла участие в конкурсе, назвала приоритетной задачей в работе администрации привлечение субсидий с федерального и регионального уровня. На собственные доходы город не сможет эффективно развиваться, подчеркнула она.

«Как я уже говорила, приоритеты — развитие общественных пространств, участие в национальных проектах. Без федеральных денег, средств областного бюджета, только на свои доходы органы местного самоуправления не смогут реализовать все проекты. Поэтому участие в национальных проектах и федеральных программах — основное направление, которое будет стоять перед администрацией города», — отметила Наталья Котова.

Собеседования с кандидатами заняли почти шесть часов. В ходе процедуры двое из 15-ти участников добровольно сняли свои кандидатуры. Это выступивший за роспуск гордумы и возврат прямых выборов мэра местный координатор «Открытой России» Денис Ибрагимов и правозащитник Георгий Невский, который усомнился в объективности комиссии.

Нового мэра Челябинска будут утверждать в должности городские депутаты на заседании в следующий вторник, 19 ноября.

Фото: Тимур Боташев

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