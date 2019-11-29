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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскДело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната попросили вернуть прокурору
29 ноября 201910:17

Дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната попросили вернуть прокурору

Красноармейский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении южноуральца, которого обвиняют в изнасиловании детей.

На первом заседании сторона защиты попросила вернуть дело в прокуратуру. Адвокаты сообщили, что не в полном объеме ознакомились с материалами. Суд отклонил ходатайство. Следующее заседание назначено на январь.

По версии следствия, житель Челябинской области с мая 2015 по август 2017 года изнасиловал девять воспитанников интерната. Детдом в поселке Лазурный оказался в центре скандала в феврале 2018-го. Бывшие воспитанники рассказали приемным родителям, мужчина, которого они называли «дядей Сережей», отводил их на озеро или в свою квартиру. По словам детей, там южноуралец совершал над ними действия сексуального характера.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

Дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната попросили вернуть прокурору

Дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната попросили вернуть прокурору

Красноармейский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении южноуральца, которого обвиняют в изнасиловании детей

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