Дело об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната попросили вернуть прокурору

Красноармейский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении южноуральца, которого обвиняют в изнасиловании детей.

На первом заседании сторона защиты попросила вернуть дело в прокуратуру. Адвокаты сообщили, что не в полном объеме ознакомились с материалами. Суд отклонил ходатайство. Следующее заседание назначено на январь.

По версии следствия, житель Челябинской области с мая 2015 по август 2017 года изнасиловал девять воспитанников интерната. Детдом в поселке Лазурный оказался в центре скандала в феврале 2018-го. Бывшие воспитанники рассказали приемным родителям, мужчина, которого они называли «дядей Сережей», отводил их на озеро или в свою квартиру. По словам детей, там южноуралец совершал над ними действия сексуального характера.

Фото с сайта pixabay.com

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