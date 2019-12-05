Дело челябинских наркологов, чей пациент умер от отравления алкоголем, повторно вернули следствию

Прокуратура вернула в СК дело челябинских врачей Андрея Власова и Сергея Тавакова.

Дело наркологов возвращают в следственные органы уже во второй раз, пишет Znak.com. Причину отправки на дополнительное расследование в прокуратуре пока не называют.

Андрею Власову и Сергею Тавакову в октябре предъявили обвинение о некачественном оказании услуг. По версии правоохранителей, в апреле 2015 года из-за их действий умер пациент. Сами наркологи отрицают свою вину: по их словам, мужчина скончался не от лечения, а от алкогольной интоксикации. Летом надзорное ведомство уже отправляло дело врачей на доследование из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

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