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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскДело челябинских наркологов, чей пациент умер от отравления алкоголем, повторно вернули следствию
05 декабря 201913:18

Дело челябинских наркологов, чей пациент умер от отравления алкоголем, повторно вернули следствию

Прокуратура вернула в СК дело челябинских врачей Андрея Власова и Сергея Тавакова.

Дело наркологов возвращают в следственные органы уже во второй раз, пишет Znak.com. Причину отправки на дополнительное расследование в прокуратуре пока не называют.

Андрею Власову и Сергею Тавакову в октябре предъявили обвинение о некачественном оказании услуг. По версии правоохранителей, в апреле 2015 года из-за их действий умер пациент. Сами наркологи отрицают свою вину: по их словам, мужчина скончался не от лечения, а от алкогольной интоксикации. Летом надзорное ведомство уже отправляло дело врачей на доследование из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

Дело челябинских наркологов, чей пациент умер от отравления алкоголем, повторно вернули следствию

Дело челябинских наркологов, чей пациент умер от отравления алкоголем, повторно вернули следствию

Прокуратура вернула в СК дело челябинских врачей Андрея Власова и Сергея Тавакова

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