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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы Челябинск«Центр коммунального сервиса» возглавил бывший директор мусорного полигона в Полетаево
05 ноября 201916:41

«Центр коммунального сервиса» возглавил бывший директор мусорного полигона в Полетаево

В компании «Центр коммунального сервиса» сменился руководитель.

Алексей Бубнов уволился с поста директора ЦКС и уехал в другой регион, сообщили в пресс-службе компании. С пятницы, 1 ноября, обязанности гендиректора исполняет Захид Камилов. Ранее он возглавлял ООО «Полигон ТБО» в Полетаево.

Захид Камилов заявил о планах увеличить количество населенных пунктов, где работают мусоровозы. «Челябинская область не самый простой по своим географическим особенностям регион. Ряд населенных пунктов находится в труднодоступных для проезда спецтехники местах. Раньше вывоз мусора там не осуществлялся или это происходило с нарушением экологического законодательства. Наша задача привести все в порядок», — отметил Захид Камилов.

По его словам, еще один приоритет в работе регоператора — обновление коммунальной инфраструктуры.

Фото с сайта cks174.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

«Центр коммунального сервиса» возглавил бывший директор мусорного полигона в Полетаево

«Центр коммунального сервиса» возглавил бывший директор мусорного полигона в Полетаево

В компании «Центр коммунального сервиса» сменился руководитель

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