«Центр коммунального сервиса» возглавил бывший директор мусорного полигона в Полетаево

В компании «Центр коммунального сервиса» сменился руководитель.

Алексей Бубнов уволился с поста директора ЦКС и уехал в другой регион, сообщили в пресс-службе компании. С пятницы, 1 ноября, обязанности гендиректора исполняет Захид Камилов. Ранее он возглавлял ООО «Полигон ТБО» в Полетаево.

Захид Камилов заявил о планах увеличить количество населенных пунктов, где работают мусоровозы. «Челябинская область не самый простой по своим географическим особенностям регион. Ряд населенных пунктов находится в труднодоступных для проезда спецтехники местах. Раньше вывоз мусора там не осуществлялся или это происходило с нарушением экологического законодательства. Наша задача привести все в порядок», — отметил Захид Камилов.

По его словам, еще один приоритет в работе регоператора — обновление коммунальной инфраструктуры.

Фото с сайта cks174.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.