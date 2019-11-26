Члены отряда якутского шамана Габышева приедут в Челябинск

28 ноября в Челябинск прибудут сторонники якутского шамана Александра Габышева.

О предстоящем визите на Южный Урал корреспонденту «Челябинского эха» сообщил один из сторонников шамана, тюменский журналист и правозащитник Виктор Егоров, который также известен как Дед Мороз. 27 ноября он собирается провести одиночный пикет в Екатеринбурге. Акцию под лозунгом «Вся власть народу!» планирует устроить на площади 1905 года.

В четверг, 28 ноября, Виктор Егоров и другие члены отряда намерены приехать в Челябинск. На следующий день они собираются встретиться с местными экоактивистами. Сам Виктор Егоров при этом будет в костюме Деда Мороза.

«В костюме Деда Мороза буду с пожеланием, чтобы благоприятная была у людей обстановка проживания в том месте, где я нахожусь, где жители меня встречают. Хочу помощь им оказать. Дед Мороз, конечно, кудесник, не хуже президента может сотворить чудеса. Но некоторые чудеса Дед Мороз тоже не может сотворить, только вместе с народом их можно воплотить. Мы будем пытаться помочь эти чудеса творить с помощью таких гражданских действий», — рассказал Виктор Егоров.

После визита в Челябинск Виктор Егоров отправится в Чебаркуль, где встретится с общественницей Людмилой Можаевой. Далее члены отряда поедут в Пермь, а оттуда — на север, в Архангельскую область к протестующим на Шиесе активистам. Уже оттуда, через Ярославль, сторонники якутского шамана возьмут курс на Москву.

Виктор Егоров присоединился к сторонникам шамана Александра Габышева этим летом. В сентябре после задержания лидера движения на границе Бурятии и Иркутской области отряд частично распустился. Оставшиеся в нем сподвижники Габышева продолжают путешествие по стране и в каждом городе записывают злободневные видеоролики.

Скриншот с сайта youtube.com / Виктор Егоров

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