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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧиновник мэрии Челябинска возглавил городской избирком
28 октября 201915:35

Чиновник мэрии Челябинска возглавил городской избирком

В избирательной комиссии Челябинска сменилось руководство.

Горизбирком возглавил Валерий Смирнов. О назначении стало известно в понедельник, 28 октября. На эту работу Смирнов перешел из администрации, где с начала 2018 года руководил управлением организационной и контрольной работы.

Городская избирательная комиссия Челябинска обладает весьма ограниченным кругом полномочий, которые сводятся лишь к проведению общегородских референдумов и методической помощи. Функции, связанные с выборами депутатов райсоветов, выполняют территориальные избирательные комиссии.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Чиновник мэрии Челябинска возглавил городской избирком

Чиновник мэрии Челябинска возглавил городской избирком

В избирательной комиссии Челябинска сменилось руководство

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