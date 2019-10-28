Чиновник мэрии Челябинска возглавил городской избирком

В избирательной комиссии Челябинска сменилось руководство.

Горизбирком возглавил Валерий Смирнов. О назначении стало известно в понедельник, 28 октября. На эту работу Смирнов перешел из администрации, где с начала 2018 года руководил управлением организационной и контрольной работы.

Городская избирательная комиссия Челябинска обладает весьма ограниченным кругом полномочий, которые сводятся лишь к проведению общегородских референдумов и методической помощи. Функции, связанные с выборами депутатов райсоветов, выполняют территориальные избирательные комиссии.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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