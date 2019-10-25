Чиновницу из Норильска назначили первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области

На пост первого заместителя управляющего делами губернатора и правительства области назначили Нану Швелидзе.

Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее Нана Швелидзе занималась кадровыми вопросами в администрации Норильска.

Также она работала в красноярской компании «Полюс». Алексей Текслер руководил этой организацией с 2011 по 2013 год. Кроме того, он был главой мэрии Норильска с 2008 по 2009 год.

Фото с сайта gubernator74.ru

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