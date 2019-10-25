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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧиновницу из Норильска назначили первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области
25 октября 201913:28

Чиновницу из Норильска назначили первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области

На пост первого заместителя управляющего делами губернатора и правительства области назначили Нану Швелидзе.

Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее Нана Швелидзе занималась кадровыми вопросами в администрации Норильска.

Также она работала в красноярской компании «Полюс». Алексей Текслер руководил этой организацией с 2011 по 2013 год. Кроме того, он был главой мэрии Норильска с 2008 по 2009 год.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

25.10.2019 г.

Чиновницу из Норильска назначили первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области

Чиновницу из Норильска назначили первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области

На пост первого заместителя управляющего делами губернатора и правительства области назначили Нану Швелидзе

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