Чиновницу из Норильска назначили первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области

Лента новостей
-
«Челябкрансервис»: творческий подход к машиностроению позволил сделать за неделю то, на что у других уходят месяцы25.10 13:57
-
Мост у «Мечел-Кокса» отремонтируют к середине лета 2020 года25.10 13:50
-
Челябинской учительнице, которая 20 лет живет в школьной подсобке, после огласки в СМИ дадут квартиру25.10 13:41
-
Чиновницу из Норильска назначили первым заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области25.10 13:28
-
Треть сотрудников компаний в Челябинской области вынуждены соблюдать дресс-код25.10 11:09