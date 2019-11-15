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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧемпионат России по фигурному катанию 2021 года планируют провести в Челябинске
15 ноября 201910:54

Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года планируют провести в Челябинске

Глава ФФККР: «Чемпионат России по фигурному катанию — 2021, скорее всего, пройдет в Челябинске».

О планах провести в столице Южного Урала первенство страны по фигурному катанию президент Федерации Александр Горшков сообщил изданию Sport24.

Ранее появилась информация о том, что Челябинск выиграл право на проведение чемпионата России по фигурному катанию — 2021 у Сочи.

«Планируется чемпионат России по фигурному катанию — 2021 провести в Челябинске. Они прислали заявку, скорее всего, соревнования пройдут там», — сказал Горшков.

Дата и окончательное место проведения турнира будут утверждены на исполкоме, который пройдет 28–29 декабря.

В Челябинске ранее уже проводили чемпионат России по фигурному катанию. Он состоялся в декабре 2016 года.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

15.11.2019 г.

Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года планируют провести в Челябинске

Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года планируют провести в Челябинске

Глава ФФККР: «Чемпионат России по фигурному катанию — 2021, скорее всего, пройдет в Челябинске»

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