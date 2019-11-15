Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года планируют провести в Челябинске

Глава ФФККР: «Чемпионат России по фигурному катанию — 2021, скорее всего, пройдет в Челябинске».

О планах провести в столице Южного Урала первенство страны по фигурному катанию президент Федерации Александр Горшков сообщил изданию Sport24.

Ранее появилась информация о том, что Челябинск выиграл право на проведение чемпионата России по фигурному катанию — 2021 у Сочи.

«Планируется чемпионат России по фигурному катанию — 2021 провести в Челябинске. Они прислали заявку, скорее всего, соревнования пройдут там», — сказал Горшков.

Дата и окончательное место проведения турнира будут утверждены на исполкоме, который пройдет 28–29 декабря.

В Челябинске ранее уже проводили чемпионат России по фигурному катанию. Он состоялся в декабре 2016 года.