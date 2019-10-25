«Челябкрансервис»: творческий подход к машиностроению позволил сделать за неделю то, на что у других уходят месяцы

Гендиректор челябинского предприятия по производству кранов рассказал, как удалось существенно оптимизировать проектирование и производственный процесс.

О методах работы руководитель компании «Челябкрансервис» Владимир Кантор рассказал в эфире проекта «Сделано в Челябинске 2019». Предприятие производит дорожно-строительную, грузоподъемную и путевую технику. В июле там презентовали железнодорожный кран грузоподъемностью 150 тонн, сделанный по заказу РЖД — его назвали в честь писателя Федора Достоевского.

Творческий подход к работе Владимир Кантор назвал конкурентным преимуществом «Челябкрансервиса». По его словам, отказ от многоступенчатой бюрократии, принятой на машиностроительных предприятиях еще с советских времен, позволил существенно ускорить запуск новой продукции в производство.

«Нам удалось создать на предприятии творческую атмосферу, не формализуя, минуя какие-то регламенты больших машиностроительных предприятий, согласование, ускорить принятие каких-то конструкторских, технологических решений, ускорить их реализацию. Все эти длительные совещания, я бывал на таких, согласования, пересогласования, нормоотбор, нормоконтроль и так далее — без всех этих стереотипов старого советского машиностроения можем это ускорить и в этом наше конкурентное преимущество. От чертежной доски до поступления заготовки в производство уходят не месяцы, а максимум недели», — прокомментировал Владимир Кантор.

Ключевой проблемой, стоящей перед предприятием, Владимир Кантор назвал кадровый вопрос — мощности «Челябкрансервиса» перезагружены, а для их расширения не хватает квалифицированных рабочих и инженеров. Эксперт бизнес-премии, старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко рассказала, как к этому подходят на юге России, в судостроительной отрасли: там промышленники кооперируются с местными властями в вопросе привлечения молодежи в регион и ее профильного обучения. По ее мнению, в Челябинской области есть все предпосылки для запуска аналогичной схемы.

«Это даст прирост для всех машиностроительных предприятий Южного Урала, это будет новая жизнь, новый БАМ для нас, который позволит в наш регион притянуться. Так сложилось уже исторически: свезенные в годы войны предприятия дали точку роста промышленности региона. У нас есть ресурсы: информационные, производственные, но в то же время мы должны вернуть современному поколению престиж машиностроительной отрасли, профессии инженера, чтобы не только IT у нас развивалось. Но это комплексный проект, одно коммерческое предприятие здесь, конечно, ничего не решит», — пояснила Екатерина Карпенко.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2019 году реализуется в пятый раз. В еженедельных больших интервью на «Челябинском эхе» и 31 канале представители местных компаний рассказывают о своем бизнесе, а эксперты проекта — анализируют работу предприятий. В декабре совет премии определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев