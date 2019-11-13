Челябинскую область включили в топ-15 регионов по уровню содействия развитию конкуренции

Челябинская область за год улучшила позицию в рейтинге регионов России по уровню содействия развитию конкуренции.

По итогам 2018 года регион занял 13-е место в рейтинге, составленном министерством экономразвития России. Челябинская область улучшила позицию, поднявшись на восемь строчек по сравнению с данными за 2017 год.

Качество сформированных в регионах систем по содействию развитию конкуренции оценивают на основе проделанной работы в этой области и стандарта. Он представляет собой пошаговую инструкцию для органов исполнительной власти в части выработки механизмов реализации госполитики в области конкуренции, сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

Челябинская область в 2018 году реализовала более 81,5% составляющих стандарта. Это выше среднего показателя по стране, который равен 73,5%. В первую тройку рейтинга по уровню содействия развитию конкуренцию вошли Омская, Воронежская и Московская области.

Фото с сайта pixabay.com

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