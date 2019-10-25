Челябинской учительнице, которая 20 лет живет в школьной подсобке, после огласки в СМИ дадут квартиру

В администрации Челябинска рассказали, что женщина не обращалась в КУИиЗО для получения служебного жилья.

Пенсионерка Елена Михальченко сможет выбрать квартиру из предложенных комитетом вариантов. Об этом в своем телеграм-канале написал пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Он добавил, что женщина не обращалась к властям с просьбой выделить ей жилье. «Житель Челябинска, работник бюджетного учреждения просто не приходил в КУИиЗО для получения служебного жилья. Не приходил. Совсем. Допускаю, может быть, скромный человек, занятой человек, но ведь могли бы обратиться представители Елены Юрьевны, тогда бы она давно уже жила в служебной квартире», — отметил Владимир Сафонов. По его словам, в новой квартире педагог будет «жить пожизненно».

Елена Михальченко приехала в Челябинск из Узбекистана в начале 1990-х, устроилась в школу на ЧМЗ учителем иностранных языков. С 1999 года женщина проживает в подсобном помещении учебного заведения, которое она получила по договору соцнайма. По словам пенсионерки, до 2014 года она стояла в очереди в администрации Металлургического района на получение жилья. В 2015-м документы женщины передали с районного уровня на городской, ее очередь отодвинулась на несколько десятков лет.

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