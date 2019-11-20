Челябинское УФАС возбудило дело о музыкантах-клонах ансамбля «Песняры»

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении организатора концерта «Песняров» в Челябинске.

Заявление от ансамбля «Песняры» поступило в городскую прокуратуру. Его перенаправили в антимонопольную службу. В заявлении говорится, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива.

Исполнители выступали под названием «Песняры» в Челябинске во Дворце культуры железнодорожников 2 октября. На порталах по продаже билетов была размещена реклама со словами «легендарные «Песняры» в юбилейной программе, посвященной 50-летию самого известного ВИА Советского Союза».

Представители белорусского ансамбля «Песняры» сообщили, что не передавали право использования товарного знака. По мнению заявителя, музыканты-клоны вводят потребителей в заблуждение. В отношении организатора концерта возбуждено дело, отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Фото с сайта vladtime.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.