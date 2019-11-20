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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинское УФАС возбудило дело о музыкантах-клонах ансамбля «Песняры»
20 ноября 201910:40

Челябинское УФАС возбудило дело о музыкантах-клонах ансамбля «Песняры»

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении организатора концерта «Песняров» в Челябинске.

Заявление от ансамбля «Песняры» поступило в городскую прокуратуру. Его перенаправили в антимонопольную службу. В заявлении говорится, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива.

Исполнители выступали под названием «Песняры» в Челябинске во Дворце культуры железнодорожников 2 октября. На порталах по продаже билетов была размещена реклама со словами «легендарные «Песняры» в юбилейной программе, посвященной 50-летию самого известного ВИА Советского Союза».

Представители белорусского ансамбля «Песняры» сообщили, что не передавали право использования товарного знака. По мнению заявителя, музыканты-клоны вводят потребителей в заблуждение. В отношении организатора концерта возбуждено дело, отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Фото с сайта vladtime.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

20.11.2019 г.

Челябинское УФАС возбудило дело о музыкантах-клонах ансамбля «Песняры»

Челябинское УФАС возбудило дело о музыкантах-клонах ансамбля «Песняры»

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении организатора концерта «Песняров» в Челябинске

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