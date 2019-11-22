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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы бесплатного телевидения
22 ноября 201916:32

Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы бесплатного телевидения

В антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу компании «Уральские кабельные сети».

Обращение направил житель Снежинска. Он сообщил, что «Уральские кабельные сети» предлагают бесплатное телевидение. Однако оно не работает, если на лицевом счете отсутствуют деньги.

Организация разместила на доске объявлений дома листовки, в которых было написано: «Бесплатное телевидение. Ноль рублей в месяц. Всем навсегда!». В рекламе было указано, что для бесплатного доступа к телевидению нужно пользоваться интернетом компании и иметь положительный баланс.

По предварительной информации, объявление нарушает закон о рекламе, так как содержит ложные сведения. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

22.11.2019 г.

Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы бесплатного телевидения

Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы бесплатного телевидения

В антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу компании «Уральские кабельные сети»

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