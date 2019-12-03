Челябинское УФАС установило нарушения в закупке камер наблюдения для школ на 180 млн рублей

Антимонопольная служба приостановила торги на закупку оборудования для южноуральских школ.

Начальная цена контракта составляла 181 млн рублей. На эти деньги минобрнауки региона планировало закупить оборудование для создания в школах системы управления и контроля доступа, в том числе камеры видеонаблюдения.

На аукцион поступила жалоба от компании «Технические системы управления». Там отметили, что спецификации видеокамер полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, которое производит единственный разработчик. Заявители считают, что указанные без описания функционала требования ограничивают число участников закупки и противоречат закону.

Антимонопольное ведомство приостановило аукцион. Впоследствии заявитель отозвал жалобу, однако допущенные нарушения УФАС подтвердило во время внеплановой проверки. Должностному лицу минобрнауки грозит штраф до 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pixabay.com

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