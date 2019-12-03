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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинское УФАС рассмотрит жалобу об ограничении конкуренции на аукционе минобрнауки
03 декабря 201913:37

Челябинское УФАС рассмотрит жалобу об ограничении конкуренции на аукционе минобрнауки

Антимонопольная служба приостановила аукцион на закупку оборудования для южноуральских школ на 181 млн рублей.

С жалобой в челябинское УФАС обратилась компания «Технические системы управления». По мнению заявителей, положения аукционной документации могут ограничить конкуренцию. Речь идет о закупке оборудования для создания в школах системы управления и контроля доступа. Начальная стоимость составляет 181 млн рублей. В техническом задании, размещенном на сайте госзакупок, указаны турникеты, приемники для карт, программное обеспечение, считыватели, автоматизированные рабочие места и системы видеонаблюдения с компьютерным зрением. Также говорится о поставке почти 3 тыс. внутренних и наружных камер.

Как отметили в компании «Технические системы управления», спецификации видеокамер полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, которое производит единственный разработчик — АО «ЭЛВИС-НеоТек». Заявители считают, что указанные без описания функционала требования ограничивают число участников закупки и противоречат закону.

«Компания просит отменить извещение о проведении закупки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства», — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Антимонопольное ведомство приостановило аукцион. Жалобу рассмотрят во вторник, 3 декабря, в 14:00. Предполагалось, что итоги аукциона подведут 10 декабря. В документации также сказано, что оборудование закупают в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

Челябинское УФАС рассмотрит жалобу об ограничении конкуренции на аукционе минобрнауки

Челябинское УФАС рассмотрит жалобу об ограничении конкуренции на аукционе минобрнауки

Антимонопольная служба приостановила аукцион на закупку оборудования для южноуральских школ на 181 млн рублей

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