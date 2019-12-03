Челябинское УФАС рассмотрит жалобу об ограничении конкуренции на аукционе минобрнауки

Антимонопольная служба приостановила аукцион на закупку оборудования для южноуральских школ на 181 млн рублей.

С жалобой в челябинское УФАС обратилась компания «Технические системы управления». По мнению заявителей, положения аукционной документации могут ограничить конкуренцию. Речь идет о закупке оборудования для создания в школах системы управления и контроля доступа. Начальная стоимость составляет 181 млн рублей. В техническом задании, размещенном на сайте госзакупок, указаны турникеты, приемники для карт, программное обеспечение, считыватели, автоматизированные рабочие места и системы видеонаблюдения с компьютерным зрением. Также говорится о поставке почти 3 тыс. внутренних и наружных камер.

Как отметили в компании «Технические системы управления», спецификации видеокамер полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, которое производит единственный разработчик — АО «ЭЛВИС-НеоТек». Заявители считают, что указанные без описания функционала требования ограничивают число участников закупки и противоречат закону.

«Компания просит отменить извещение о проведении закупки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства», — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Антимонопольное ведомство приостановило аукцион. Жалобу рассмотрят во вторник, 3 декабря, в 14:00. Предполагалось, что итоги аукциона подведут 10 декабря. В документации также сказано, что оборудование закупают в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Фото с сайта pixabay.com

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