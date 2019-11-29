Челябинское УФАС отменило аукцион по ремонту зданий УралГУФКа

Аукцион по капремонту университета отменили из-за нарушений закона о контрактной системе.

В антимонопольную службу поступило семь жалоб на действия заказчика — Уральского государственного университета физической культуры. При проведении аукциона были нарушены требования закона о контрактной системе, рассказала «Челябинскому эху» пресс-секретарь регионального управления ФАС Наталья Мартынюк.

«Заказчик не установил в документации об аукционе требования в соответствии с постановлением, которое предполагает выполнение аналогичных работ. У участников должен быть опыт ранее выполненных работ, который требуется заказчику. Такое требование прописано не было. Кроме того, были выявлены и иные нарушения закона о контрактной системе, которые не позволяют продолжить аукцион в дальнейшем его виде, поэтому антимонопольная служба приняла решение выдать заказчику предписание об отмене аукциона», — прокомментировала Наталья Мартынюк.

В отношении должностного лица заказчика будет возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от 3 тыс. до 50 тыс. рублей. УралГУФК объявил о проведении аукциона по ремонту фасадов зданий в ноябре 2019 года. Начальная цена контракта составляла 83,4 млн рублей.

Фото с сайта www.uralgufk.ru

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