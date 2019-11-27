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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рекламные телефонные звонки
27 ноября 201915:07

Челябинское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рекламные телефонные звонки

«Ростелеком» заплатит 50 тыс. рублей за рекламу по телефону без согласия абонента.

С жалобой на действия компании в антимонопольную службу обратился житель Челябинска. Он предоставил аудиозапись. В ходе проверки информация подтвердилась. УФАС выяснило, что номер, с которого звонили жителю, принадлежит «Ростелекому». В рекламном объявлении говорилось об услугах и предложениях компании. Но мужчина не давал согласия на получение подобных сообщений.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала компанию на 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

27.11.2019 г.

Челябинское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рекламные телефонные звонки

Челябинское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рекламные телефонные звонки

«Ростелеком» заплатит 50 тыс. рублей за рекламу по телефону без согласия абонента

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