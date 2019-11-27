Челябинское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рекламные телефонные звонки

«Ростелеком» заплатит 50 тыс. рублей за рекламу по телефону без согласия абонента.

С жалобой на действия компании в антимонопольную службу обратился житель Челябинска. Он предоставил аудиозапись. В ходе проверки информация подтвердилась. УФАС выяснило, что номер, с которого звонили жителю, принадлежит «Ростелекому». В рекламном объявлении говорилось об услугах и предложениях компании. Но мужчина не давал согласия на получение подобных сообщений.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала компанию на 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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