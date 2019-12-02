«Челябинское эхо» сегодня назовет победителей проекта «Сделано в Челябинске 2019»

2 декабря станет известно, кто разделит призовой фонд бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019».

Торжественная церемония награждения состоится в ресторане Redactor на улице Советской. На нее приглашены представители десяти компаний-финалистов, а также эксперты, которые анализировали их деятельность. Ранее совет премии оценил участников по критериям уникальности, финансового благополучия, репутации и влияния на бренд Южного Урала. В итоге они определили трех победителей, которые разделят между собой призовой фонд. В него входят сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса общей суммой 1 млн рублей.

Одним из экспертов проекта выступил директор челябинского филиала компании «Премьер БКС» Илья Рощупкин. Он подчеркнул, что проекты, подобные бизнес-премии «Сделано в Челябинске», необходимы предпринимателям для налаживания связей.

«Проект, безусловно, очень важен, приятно в нем участвовать. Он позволяет определить достойные компании в нашем регионе, также эти компании могут таким образом привлечь внимание властей, партнеров, получить синергетический эффект для движения вперед», — прокомментировал Илья Рощупкин.

Председатель экспертного совета проекта, старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко заявила, что присутствие в СМИ — жизненно необходимое условие для амбициозного предпринимателя.

«Если он хочет, чтобы бизнес развивался, он должен транслировать свои ценности, свою личность, он должен общаться с внешним миром. Невозможно развиваться, не будучи открытым для медиапространства и коммуникаций. Для вас, для предпринимателей, которые думают, зачем нам это надо, это уже обязательная часть коммуникационной политики», — пояснила Екатерина Карпенко.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» существует с 2015 года. За это время финалистами проекта стали 80 компаний.

Фото: Тимур Боташев

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».