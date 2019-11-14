Челябинский волейбольный клуб, где с июля не дают зарплату, проверит прокуратура

Лента новостей
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Южноуралец получил условный срок за продажу телефонных номеров14.11 17:00
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В работе структуры, ответственной за снос ларьков в Челябинске, нашли нарушения на 11 млн рублей14.11 16:43
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«Яблоко» подаст в суд на мэрию Челябинска за отказ согласовывать митинг14.11 16:40
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Владимир Бурматов потребовал от «Аэрофлота» прекратить дискриминацию толстых котов14.11 16:34
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Они поднимают из руин отечественное производство станков. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Первая станкостроительная компания»14.11 16:15