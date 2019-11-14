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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинский волейбольный клуб, где с июля не дают зарплату, проверит прокуратура
14 ноября 201913:37

Челябинский волейбольный клуб, где с июля не дают зарплату, проверит прокуратура

Прокуратура займется ситуацией с волейбольным клубом «Динамо-Метар», где произошел скандал из-за выплат.

Надзорное ведомство проверит порядок начисления зарплат и причины возникновения задолженности. Как отметил министр спорта области Леонид Одер, в 2019 году «Динамо-Метар» получил из бюджета 46 млн рублей, которые потратил на заключение контрактов с игроками, не учтя свои финансовые возможности. Зарплату спортсменам и тренерам не платили с июля, долги превысили 40 млн рублей.

Сейчас в ведомстве рассматривают вопрос об увольнении директора «Динамо-Метар» Владимира Пахомова за непрофессионализм. Также планируется изменить структуру клуба, чтобы финансирующие его организации вошли в состав учредителей и могли контролировать траты руководства. Бюджет команды в 2020 году будет увеличен в 1,5 раза.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Челябинский волейбольный клуб, где с июля не дают зарплату, проверит прокуратура

Челябинский волейбольный клуб, где с июля не дают зарплату, проверит прокуратура

Прокуратура займется ситуацией с волейбольным клубом «Динамо-Метар», где произошел скандал из-за выплат

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