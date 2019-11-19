«Челябинский урбанист» заявил о намерении участвовать в конкурсе на пост главного архитектора Челябинска

Лидер движения «Челябинский урбанист» изменил свою точку зрения относительно конкурса на должность главного архитектора.

Заявление Лев Владов опубликовал в соцсетях в понедельник, 18 ноября. Он отметил, что готов со своей командой решать накопившиеся за десятилетия проблемы городской среды Челябинска.

«Сегодня я узнал, что конкурс на главного архитектора Челябинска проваливается. Заявку так никто и не подал — никто не хочет решать проблемы, накопившиеся десятилетиями. А я хочу и могу. Я — единственный выпускник федеральной программы «Архитекторы.рф», живущий в Челябинске. И я не один — у меня есть команда. Я знаю лучших в России градостроителей, которые готовы вместе со мной сделать Челябинск лучше. Я знаю город. Я заявляю, что подаю документы на должность главного архитектора Челябинска», — сказал Лев Владов.

Среди требований к кандидату на пост главного архитектора — стаж работы в органах власти или по специальности не менее трех лет. Также следует приложить портфолио. Конкурс стартовал 5 ноября. Тогда сам Лев Владов пояснил «Челябинскому эху», что участвовать в нем не может, поскольку ему не хватает опыта работы.

«Есть требования, условия, критерии, по которым я не подхожу: например, у меня нет стажа работы чиновником три года или в архитектуре три года — у меня меньше двух лет. Кроме того, мой профиль — промышленный дизайн и строительство, а там требуется градостроительство или архитектура. Причем я знаю больше людей, чем все в мэрии, которые подходят на эту должность гораздо больше, чем я», — пояснил Лев Владов.

Ранее появилась информация о том, что конкуренцию Льву Владову в ходе отбора может составить директор фирмы «УралНИИСтромпроект» Василий Важенин. В разговоре с корреспондентом «Челябинского эха» он опроверг свое участие в конкурсе на пост главного архитектора, аргументируя тем, что эта работа ему не интересна. Шансы Льва Владова на получение должности Василий Важенин оценил невысоко по той же причине, что ранее озвучил сам урбанист — недостаток опыта работы.

«Главный архитектор должен иметь глубокие знания градостроительных нормативов, глубокий опыт, причем не просто опыт, а еще какой-то талант в архитектуре, уметь со вкусом подходить к этому вопросу. Немного для другого человека эта должность. Опыт Лев Владов еще, конечно, наберет, но он еще слишком молод для этой позиции, ему еще долго до нее идти», — прокомментировал Василий Важенин.

На данный момент известно, что должностью главного архитектора, помимо Льва Владова, интересуются еще четыре человека, однако документы еще никто из них не подавал. Прием заявок продлится до 27 ноября, 29-го числа состоится отбор кандидатур. Ожидается, что в процедуре будет участвовать председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Собеседование с претендентами состоится 3 декабря. Победителя конкурса включат в кадровый резерв. Сейчас пост главного архитектора Челябинска занимает Николай Ющенко. На этом посту он находится с начала 2000-х. В последнее время его деятельность неоднократно подвергали критике за неоднозначные решения в плане облика фасадов зданий в центре города.

Видео: Челябинский урбанист / vk.com

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