Челябинский урбанист предложил Наталье Котовой ввести пост вице-мэра по городской среде

Лев Владов показал Наталье Котовой проекты благоустройства общественных пространств.

Встреча лидера движения «Челябинский урбанист» и главы города прошла во вторник, 3 декабря, перед очным этапом конкурса на включение в кадровый резерв на должность главного архитектора. Самого Льва Владова из числа кандидатов исключили из-за отсутствия необходимого стажа и специализации. Об этом на встрече практически не говорили, написал активист в своей группе во «ВКонтакте». «Наталья Петровна сказала, что я не прошел по формальным требованиям конкурса. Я сказал, что понимаю это, и больше этой темы не касались», — отметил Лев Владов.

Он сообщил, что мэр попросила показать проекты по благоустройству центра. «Я показал свои предложения по быстрым улучшениям среды для 2020 года. Как будто бы все понравились. Договорились встретиться в конце декабря, когда будет нанят новый вице-мэр по дорожному хозяйству», — добавил Лев Владов.

В пресс-службе городской администрации Znak.com уточнили, что Лев Владов предложил заменить подземные переходы на наземные, говорил о необходимости снести забор у резиденции губернатора, а также о трамвайных платформах и «рукавах» для поворота направо, которые, по его словам, не удобны для пешеходов. Кроме того, попросил Наталью Котову организовать общение с профильными чиновниками, ответственными за городскую среду, архитектуру и благоустройство, и предложил ввести должность вице-мэра по городской среде.

«Владов попросил, чтобы чиновники его слушали, но Наталья Котова ответила, что слушать чиновники будут ее, а с ним — дискутировать. При этом глава города пообещала, что все предложения урбаниста будут рассмотрены и попросила его помогать новому архитектору. Кроме того, дала свой мобильный телефон для оперативной связи», — приводит Znak.com слова источника.

Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов сообщил 74.RU, что глава города предложила Льву Владову помогать руководителю управления дорожного хозяйства Ринату Кучитарову и новому архитектору в вопросах урбанистики. «Лев Владов принес проекты благоустройства общественных пространств, Наталья Котова рекомендовала с ними заявляться на торги. Конечно же, на общих основаниях, без преференций», — прокомментировал Владимир Сафонов.

Фото: Челябинский урбанист / vk.com

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