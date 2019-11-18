Челябинский симфонический оркестр презентовали на международном форуме в Санкт-Петербурге

Челябинский симфонический оркестр выступил на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Оркестр на форуме в Санкт-Петербурге презентовали губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев, который был инициатором создания коллектива. «Я рад, что нам удалось это сделать. Область достойна иметь большой симфонический оркестр, и мы, безусловно, сделаем все, чтобы он развивался, у него была интересная программа, в том числе гастрольная», — прокомментировал глава региона.

Денис Мацуев назвал выступление челябинского оркестра на форуме историческим событием. Он вместе с музыкантами исполнил произведения Петра Чайковского — симфонию № 1 и концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор.

Челябинский симфонический оркестр под руководством Адика Абдурахманова создали в 2019 году. Денис Мацуев называл вопрос создания коллектива приоритетным для себя. Идею поддержал Алексей Текслер. Летом в городе прошли конкурсные прослушивания, по итогам которых в состав коллектива вошли 53 исполнителя. 25 ноября оркестр презентуют в Челябинске. Концерт состоится в зале имени Сергея Прокофьева.

Фото с сайта gubernator74.ru

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