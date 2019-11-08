Челябинский предприниматель рассказала, как разработанную в СССР уникальную технологию оздоровления удалось вернуть в Россию

В проекте «Сделано в Челябинске 2019» приняла участие директор компании «Медиком» Светлана Барыкина.

Предприятие занимается разработкой и производством аппаратов биомеханической стимуляции по методу профессора Владимира Назарова.

Технология, изначально разработанная для реабилитации спортсменов, впоследствии нашла применение и в других отраслях — например, в косметологии. После распада СССР профессор оказался в Латвии, методикой заинтересовались на Западе. В Россию ее вернула челябинская компания «Медиком». Ее директор Светлана Барыкина рассказала в эфире проекта «Сделано в Челябинске», что это является предметом ее личной гордости.

«Когда распалось государство, наши замечательные партнеры — Германия, Австрия, Швейцария — сказали: «Профессор! Замечательно, мы создадим вам институт!». И когда мы увидели, что такая нужная людям технология ушла из России, у нас как у патриотов возникло желание вернуть ее назад. Это стоило нам достаточно многих усилий, но тем не менее это удалось. Чем я очень горжусь», — прокомментировала Светлана Барыкина.

Сейчас основной профиль компании — производство аппаратов Назарова и их дальнейшая дистрибуция, в основном через поставщиков. Саму сборку ведут на сторонних площадках в других регионах, которые приходится часто менять, — Светлана Барыкина отметила, что в Челябинске ощущается нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие высоких технологий, например, точного литья.

По мнению эксперта проекта, регионального директора компании «МРТ Эксперт» Андрея Андреева, на Южном Урале в силу промышленной специфики края концентрация инженерных кадров значительно выше, чем в других регионах. Проблему недостатка специалистов следует решать путем взращивания кадров под себя, подчеркнул он.

«В Челябинске проблема стоит менее остро, чем в других регионах, в центральной России особенно. Я довольно часто бываю в Подмосковье, и там инженеров гораздо меньше, чем у нас. Я убедился на своем опыте, что в любой сфере кадры легче растить, беречь, чтобы люди были действительно фанатами, горящими своим делом, на любой стадии, будь это производство либо продажи», — пояснил Андрей Андреев.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2019 году реализуется в пятый раз. В еженедельных больших интервью на «Челябинском эхе» и 31 канале представители местных компаний рассказывают о своем бизнесе, а эксперты проекта — анализируют работу предприятий. В конце ноября совет премии определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей. Церемония награждения состоится в декабре.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев