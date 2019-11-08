Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяСделано в ЧелябинскеНовости / Радио Эхо Москвы Челябинск2019НовостиЧелябинский предприниматель рассказала, как разработанную в СССР уникальную технологию оздоровления удалось вернуть в Россию
08 ноября 201915:02

Челябинский предприниматель рассказала, как разработанную в СССР уникальную технологию оздоровления удалось вернуть в Россию

В проекте «Сделано в Челябинске 2019» приняла участие директор компании «Медиком» Светлана Барыкина.

Предприятие занимается разработкой и производством аппаратов биомеханической стимуляции по методу профессора Владимира Назарова.

Технология, изначально разработанная для реабилитации спортсменов, впоследствии нашла применение и в других отраслях — например, в косметологии. После распада СССР профессор оказался в Латвии, методикой заинтересовались на Западе. В Россию ее вернула челябинская компания «Медиком». Ее директор Светлана Барыкина рассказала в эфире проекта «Сделано в Челябинске», что это является предметом ее личной гордости.

«Когда распалось государство, наши замечательные партнеры — Германия, Австрия, Швейцария — сказали: «Профессор! Замечательно, мы создадим вам институт!». И когда мы увидели, что такая нужная людям технология ушла из России, у нас как у патриотов возникло желание вернуть ее назад. Это стоило нам достаточно многих усилий, но тем не менее это удалось. Чем я очень горжусь», — прокомментировала Светлана Барыкина.

Сейчас основной профиль компании — производство аппаратов Назарова и их дальнейшая дистрибуция, в основном через поставщиков. Саму сборку ведут на сторонних площадках в других регионах, которые приходится часто менять, — Светлана Барыкина отметила, что в Челябинске ощущается нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие высоких технологий, например, точного литья.

По мнению эксперта проекта, регионального директора компании «МРТ Эксперт» Андрея Андреева, на Южном Урале в силу промышленной специфики края концентрация инженерных кадров значительно выше, чем в других регионах. Проблему недостатка специалистов следует решать путем взращивания кадров под себя, подчеркнул он.

«В Челябинске проблема стоит менее остро, чем в других регионах, в центральной России особенно. Я довольно часто бываю в Подмосковье, и там инженеров гораздо меньше, чем у нас. Я убедился на своем опыте, что в любой сфере кадры легче растить, беречь, чтобы люди были действительно фанатами, горящими своим делом, на любой стадии, будь это производство либо продажи», — пояснил Андрей Андреев.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2019 году реализуется в пятый раз. В еженедельных больших интервью на «Челябинском эхе» и 31 канале представители местных компаний рассказывают о своем бизнесе, а эксперты проекта — анализируют работу предприятий. В конце ноября совет премии определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей. Церемония награждения состоится в декабре.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

Челябинский предприниматель рассказала, как разработанную в СССР уникальную технологию оздоровления удалось вернуть в Россию

Челябинский предприниматель рассказала, как разработанную в СССР уникальную технологию оздоровления удалось вернуть в Россию

В проекте «Сделано в Челябинске 2019» приняла участие директор компании «Медиком» Светлана Барыкина

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

07 ноября 2019 16:15 Они делают мышцы сильнее, а лица — красивее. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — ООО «Медиком»
01 ноября 2019 13:28 «Плывешь и видишь сосны»: как фитнес-клуб в Челябинске добился ощущения присутствия в Альпах
31 октября 2019 16:15 Они объявили бойкот плохой экологии и шумным офисам. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — компания Sokol Fit
25 октября 2019 13:57 «Челябкрансервис»: творческий подход к машиностроению позволил сделать за неделю то, на что у других уходят месяцы
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial