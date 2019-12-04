Челябинский депутат просит разобраться в установке на Алом поле скамеек из «старых кроватей»

Депутат Центрального райсовета Роман Никитин сообщил о некачественном благоустройстве сквера на Алом поле.

Роман Никитин в конце октября обратил внимание на странные конструкции, установленные на Алом поле. Депутат предположил, что это скамейки. Конструкции похожи на поддержанные кровати и собраны некачественно, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» Роман Никитин.

«Конструкции из странных материалов похожи на бывшие в употреблении кровати. Явно не по чертежу собраны, а как попало. По сей день конструкции остаются на своем месте. Их и дальше не делают и не демонтируют. Как я понял, это будут скамейки. Их облицуют террасной доской. Сама конструкция оставляет желать лучшего. Сварщик, который ее собирал, похоже вовсе и не сварщик: видно дыры, сделанные болгаркой. Я считаю, что нужно полностью демонтировать эти конструкции, выяснить, кто проводил этот аукцион и контролировал его, какие материалы были закуплены и указаны в смете, какие в реальности использовались. Из этого нужно сделать выводы и привлечь к ответственности виновных», — считает Роман Никитин.

Депутат написал в Главное контрольное управление области заявление с требованием проверить благоустройство сквера. Его перенаправили в Контрольно-ревизионное управление Челябинска. В ответе конструкции назвали «подпорными стенками». Цена контракта на их установку составила около 2 млн рублей.

Фото: Роман Никитин / vk.com

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