Челябинский аэропорт на популярном сервисе путешествий можно найти по имени «Игорь»

Аэропорту Челябинска временно дали название «Игорь».

Изменения заметили пользователи OneTwoTrip. При наборе имени «Игорь» в поисковой системе сервиса в качестве найденного варианта предлагается челябинский аэропорт.

Это сделали после того, как на фасаде нового терминала внутренних линий стали появляться имя и фамилия знаменитого ученого, в честь которого назвали аэропорт, — Игоря Курчатова. Первыми рабочие смонтировали буквы имени, этот момент попал на фото и стал мемом.

«Мы всегда очень внимательно отслеживаем информационное поле и заметили новость о том, что название размещено было на фасаде аэропорта не полностью. Мы всегда стараемся качественно отвечать на запрос наших пользователей и знаем, что в случае подобных историй всегда найдутся такие пользователи, которые любознательно попробуют поискать необычные названия в тех местах, где их вроде бы не должно быть. Решили это название добавить и уже видим, что несколько наших клиентов действительно попробовали это сделать и увидели то, что они и хотели получить», — прокомментировал «Челябинскому эху» директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

В компании отметили, что после монтажа букв фамилии знаменитого ученого аэропорт можно будет найти по полному названию — международный аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова.

По данным телеграм-канала челябинского аэропорта, рабочим осталось смонтировать одну букву. «Буква «О» появится к вечеру. И, конечно, это далеко не все», — говорится в сообщении, размещенном днем в среду, 13 ноября.

В начале недели возле строящегося терминала установили бронзовый бюст Игоря Курчатова. Ожидается, что после завершения объекта внутри поставят еще один такой же.

Имя физика-ядерщика, создателя советской атомной бомбы и уроженца Южного Урала Игоря Курчатова челябинский аэропорт получил в ноябре 2018 года, по итогам конкурса «Великие имена России».

Фото: телеграм-канал челябинского аэропорта, скриншот с сайта www.onetwotrip.com

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