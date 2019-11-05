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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинских чиновников заставят мерзнуть в парках и скверах для лучшего контроля за благоустройством
05 ноября 201916:53

Челябинских чиновников заставят мерзнуть в парках и скверах для лучшего контроля за благоустройством

Наталья Котова поручила ужесточить контроль над работами в общественных пространствах.

На данный момент в Челябинске остаются незавершенными в плане благоустройства несколько объектов: бульвар Славы, зона на проспекте Ленина, Алое Поле, скверы возле ЮУрГУ, на Воровского и около кинотеатра имени Пушкина. По словам врио главы города Натальи Котовой, все они находятся в разной степени готовности, в некоторых случаях — с нарушением сроков.

Контроль за работами необходимо ужесточить: для этого профильные структуры мэрии и районные администрации выделят на каждый объект по одному сотруднику, который будет постоянно находиться на месте и следить за деятельностью подрядчика, пояснила Наталья Котова. Это делается затем, чтобы заставить организации выполнить работы в срок.

«Администрации районов принимают все меры, сейчас будем контролировать еще и на месте. Я определила, чтобы закрепили по человеку за каждым объектом, чтобы он всегда находился на месте. Это нужно, чтобы не только была бумажная работа: пишутся претензии, отправляется и ожидается результат. Это уже конкретный контроль на месте, если надо, будем руководителей компаний вызывать», — прокомментировала Наталья Котова.

Существенные нарекания у местных властей вызывает ремонт сквера перед оперным театром и бульвара Славы. Там подрядчика обязали заплатить пеню за срыв сроков — закончить процесс предполагалось 1 октября.

Активизировать работы Наталья Котова поручила еще и в связи с улучшением погоды, которое прогнозируют в ближайшие дни. Все контракты по благоустройству необходимо закрыть до 1 декабря, добавила она.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Челябинских чиновников заставят мерзнуть в парках и скверах для лучшего контроля за благоустройством

Челябинских чиновников заставят мерзнуть в парках и скверах для лучшего контроля за благоустройством

Наталья Котова поручила ужесточить контроль над работами в общественных пространствах

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