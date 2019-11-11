Челябинские торговые сети ввели скидки в честь отставки Владимира Алейникова

«Красное&Белое» и Megaflowers запустили акции, приуроченные к увольнению вице-мэра по дорожному хозяйству.

О специальных акциях представители компаний написали в комментариях к посту в сообществе «Челябинский урбанист», где сообщалось об увольнении Владимира Алейникова. «Красное&Белое» предложила жителям максимальную скидку в 10% по промокоду poka_aleinikov при заказе через мобильное приложение. А сеть цветочных салонов Megaflowers ввела промокод aleinikov_dosvidaniya на 500 рублей.

Как пояснил руководитель отдела маркетинга Megaflowers Кирилл Коновалов «Челябинскому эху», компания неразрывно связана с городом и его жителями и стремится сделать его облик лучше. Своей акцией сеть поддерживает тренд на позитивные изменения в Челябинске, отметил он.

«Мы компания, которая в Челябинске родилась и выросла, и мы любим город, его жителей. Вся наша концепция сосредоточена не только вокруг зарабатывания денег, но и нацелена на то, чтобы привносить что-то яркое, мы рады тому, что начинает что-то меняться. Новые люди, которые приходят, они обладают современным взглядом на вещи, приносят что-то новое. Мы рады не тому, что конкретного человека отстранили, а тому, что, наконец-то, наступят какие-то перемены и все это развернется в сторону людей больше», — прокомментировал Кирилл Коновалов.

Владимир Алейников курировал сферу дорог и общественного транспорта Челябинска с 2001 года. В последнее время его деятельность на посту вице-мэра многократно критиковала врио главы города Наталья Котова. В понедельник, 11 ноября, она предложила чиновнику написать заявление об увольнении, что он и сделал.

Полномочия заместителя главы города Владимир Алейников сложит 14 ноября. Также ожидается увольнение начальника службы эксплуатации остановок Юрия Кожевникова — претензии Натальи Котовой дорожникам касались монтажа новых комплексов, на неудобство которых массово жалуются горожане.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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