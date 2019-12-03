Челябинские таксисты выходят на трехдневную забастовку из-за падения тарифов

Водители такси в крупнейших городах Урала отказываются работать из-за ценовых войн агрегаторов.

В таксистских сообществах в соцсетях предлагают водителям из Челябинска и Екатеринбурга не выходить на линию в вечернее время в течение трех дней. Акцию протеста предлагают начать во вторник, 3 декабря.

Параллельно во «ВКонтакте» распространяют видеообращение, в котором таксистов призывают не поддаваться на провокации и не давать правоохранителям повода уличать кого-либо в несанкционированных сходках.

«Более конкретный способ того, как проводить бойкот, во всяком случае, который мы предлагаем, он очень простой — с 16:00 до 20:00 не выходить на линию ни по одному агрегатору. Это часы пик. Второе — не поддаваться ни на какие провокации, не устраивать никаких встреч, чтобы это не было расценено, как массовая акция протеста. Присоединяйтесь, берегите себя, уверен, что рано или поздно у нас все получится», — сказал один из водителей.

Поводом к забастовке таксистов стало резкое падение тарифов в ходе конкурентной борьбы различных сервисов. Как рассказал 74.RU один из таксистов, это сказывается в первую очередь на водителях. «У меня сейчас фиксированная ставка за поездку на расстояние 5 км — 95 рублей, из которых 15% я отдаю агрегатору, а из оставшихся 82 рублей оплачиваю все расходы: бензин, мойку и так далее», — говорит таксист. Некоторые сервисы выставляют водителям тариф по 6 рублей за километр, что ниже себестоимости пробега с учетом обслуживания машины.

В числе требований водителей — увеличение ставок, переход на оплату по счетчику, снижение комиссии оператора, ограничение времени работы. «Таксист может работать не более 8 часов в сутки, но мы проводили эксперимент, что, если сегодня он будет ездить по 8 часов на арендованной машине, домой он принесет 500 рублей за смену», — рассказал порталу представитель «Союза объединенных водителей такси» Денис Долгов.

Фото с сайта pixabay.com

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