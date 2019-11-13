Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинские рокеры сняли клип в защиту цирковых животных
13 ноября 201918:34

Челябинские рокеры сняли клип в защиту цирковых животных

В Челябинске рок-музыканты объединились с зоозащитниками против эксплуатации животных в цирках.

Песню «Подари свободу» записала группа LASAR, клип на нее опубликовали в сообществе коллектива во «ВКонтакте». В видео снимаются только люди — часть из них носят самодельные маски зверей. К созданию клипа приложила руку театральный художник Ольга Ромм. Его идея в том, чтобы показать будни цирковых животных: тренировки и выступления, полные жестокости. «Мы специально не стали делать зверей реалистичными, чтобы показать, что они такие же, как люди, заслуживают жить своей естественной жизнью», — заявила Ольга Ромм.

Съемки прошли при поддержке челябинского центра защиты прав животных «ВИТА». Одну из главных ролей в клипе сыграла активистка центра Евгения Еременко. Она выразила надежду, что если хотя бы несколько человек после просмотра откажутся от посещения цирков с животными, то миссию ролика можно считать выполненной. На данный момент клип «Подари свободу» набрал более 100 тыс. просмотров.

Видео: https://vk.com/lasarband

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

Челябинские рокеры сняли клип в защиту цирковых животных

Челябинские рокеры сняли клип в защиту цирковых животных

В Челябинске рок-музыканты объединились с зоозащитниками против эксплуатации животных в цирках

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

07 ноября 2019 13:26 В Челябинске ОНФ потребовал завести уголовное дело за нанесение увечий тигренку
11 октября 2019 15:09 В Копейске будут массово отлавливать бездомных животных из-за вспышки стригущего лишая
25 сентября 2019 12:55 В Челябинске пройдет пикет за уголовное преследование сотрудников ветприемника, где убивают собак
10 июля 2019 15:40 На Увильдах мужчина прострелил собаке голову из-за ссоры с хозяином пса
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial