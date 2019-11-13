Челябинские рокеры сняли клип в защиту цирковых животных

В Челябинске рок-музыканты объединились с зоозащитниками против эксплуатации животных в цирках.

Песню «Подари свободу» записала группа LASAR, клип на нее опубликовали в сообществе коллектива во «ВКонтакте». В видео снимаются только люди — часть из них носят самодельные маски зверей. К созданию клипа приложила руку театральный художник Ольга Ромм. Его идея в том, чтобы показать будни цирковых животных: тренировки и выступления, полные жестокости. «Мы специально не стали делать зверей реалистичными, чтобы показать, что они такие же, как люди, заслуживают жить своей естественной жизнью», — заявила Ольга Ромм.

Съемки прошли при поддержке челябинского центра защиты прав животных «ВИТА». Одну из главных ролей в клипе сыграла активистка центра Евгения Еременко. Она выразила надежду, что если хотя бы несколько человек после просмотра откажутся от посещения цирков с животными, то миссию ролика можно считать выполненной. На данный момент клип «Подари свободу» набрал более 100 тыс. просмотров.

Видео: https://vk.com/lasarband

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