Челябинские коммерсанты пожаловались в минпромторг на борьбу мэрии с киосками

Замминистра торговли России обратится к губернатору Алексею Текслеру по поводу ситуации с киосками в Челябинске.

На всероссийском форуме киоскеров к Виктору Евтухову смогла обратиться глава челябинской Ассоциации малоформатной торговли Ирина Плещева. Как сообщает Znak.com, она передала ему письмо, адресованное руководителю минпромторга Денису Мантурову. В нем владельцы нестационарных торговых объектов жалуются на притеснения со стороны мэрии Челябинска. Замминистра Виктор Евтухов пообещал обсудить данный вопрос с губернатором Алексеем Текслером. При этом он назвал его «близким товарищем».

— Новый губернатор — мой близкий товарищ, проведем с ним работу.

— Посмотрите, сколько цифр указано, сколько хотят снести, — сказала Ирина Плещева.

— Может, он хочет снести неликвид и в два раза больше построить.

— Сомневаемся.

— Надо принять обращение по итогам форума к губернатору. И отправим его товарищу Текслеру. Надеемся, он прислушается, — сказал Виктор Евтухов.

С 2017 года мэрия Челябинска ведут с владельцами киосков активную борьбу. Власти демонтируют незаконно стоящие павильоны, ликвидируют стихийные рынки. Депутаты гордумы приняли порядок при котором снос киосков возможен без предварительного уведомления. Сейчас без правоустанавливающих документов в городе размещены почти 4 тыс. объектов, а порядок получения разрешений сильно затруднен, говорят киоскеры. По их оценкам, в случае демонтажа всех незаконных ларьков без работы останутся до 20 тыс. человек.

Главу минпромторга челябинские коммерсанты просят разработать четкие правила размещения нестационарных объектов на основе принципов национальной стратегии развития торговли. Сейчас ее проект обсуждается в регионах.

Фото с сайта cheladmin.ru

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