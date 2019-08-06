Челябинские экоактивисты пожаловались на аукцион по продаже участков в Каштакском бору

Администрация Челябинска выставила на продажу землю на территории памятника природы.

Общая площадь участков достигает 5 тыс. кв. метров. Аукцион собираются провести в четверг, 8 августа. Как пишет Znak.com, цена земли не обозначена, но по условиям закупки подразумевается сооружение подземных коммуникаций. На смежных участках, ранее принадлежавших детскому дому, уже начались работы, сообщили местные жители.

Руководитель общественного движения «ЭкоЧел» Ильдар Файзуллин отметил, что землю, по всей видимости, выделили под индивидуальное жилищное строительство. Проезд тяжелой строительной техники и прокладка коммуникаций серьезно повредит экосистеме Каштакского бора, считает активист.

«Там кругом растут вековые ели и оборудованных подъездов к этим участкам нет. Строительная техника будет проезжать через лес, в результате чего будет нарушена экосистема. Тем более, это запрещено федеральным законодательством. Участки предполагаются под строительство коттеджей, с соответствующими техническими условиями: вода, свет, газ и так далее. Соответственно, покупатели должны будут строить эти сети, и пролегать они будут по территории памятника», — прокомментировал Ильдар Файзуллин.

Обращения с просьбой проверить законность продажи участков общественники направили в министерство экологии и городскую администрацию. В минэкологии уже инициировали разбирательство по этому поводу. Как пояснил Znak.com начальник управления экопросвещения Виталий Безруков, ведомство не будет давать разрешения на проезд техники через охраняемую зону и согласовывать проведение через бор подземных коммуникаций.

Фото с сайта mineco174.ru