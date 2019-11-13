Челябинские депутаты предложили сносить незаконные ларьки без предупреждения

В городской думе Челябинска предложили внести изменения в порядок сноса нестационарных торговых объектов.

Инициативу одобрила комиссия гордумы по экономике. Нынешние правила обязывают заранее уведомлять владельца киоска о сносе. Получив документ, предприниматель может просто передвинуть объект в сторону, и он будет стоять уже по другому адресу. Кроме того, обычной практикой является оспаривание уведомлений в суде, когда процесс затягивается, а ларек продолжает работать.

Один из авторов проекта изменений, депутат гордумы Сергей Селещук рассказал «Челябинскому эху», что от уведомительного порядка планируют отказаться — по задумке, городские власти сформируют список адресов, где стоят законные ларьки, и будут без предупреждения сносить объекты в любых других местах.

«Эти уведомления на самом деле играют с администрацией злую шутку. Поэтому сейчас мы идем к тому, что уведомлять не потребуется. Законность или незаконность объектов будет проверять администрация, все эти данные будут опубликованы на сайте мэрии или КУИЗО, сейчас они как раз занимаются этой работой. И далее они будут приезжать неожиданно в любое место, чтобы снести ларек, чтобы в отношении незаконных объектов присутствовал элемент внезапности», — прокомментировал Сергей Селещук.

Инициативу рассмотрят на следующем заседании городской думы во вторник, 19 ноября. Новые правила вступят в силу после утверждения депутатами, подчеркнул Сергей Селещук.

Борьба с незаконными киосками на улицах, которая изначально шла в ключе подготовки к саммиту ШОС в Челябинске, резко активизировалась после вступления Натальи Котовой в полномочия врио мэра летом 2019 года. За прошедшее время удалось добиться ликвидации нескольких крупных стихийных рынков, где торговые объекты находились без разрешения: перед кинотеатром «Победа», на перекрестке Доватора — Воровского, на шершневском кольце.

Фото с сайта cheladmin.ru

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