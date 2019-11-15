Челябинская область вошла в топ-10 регионов по закупкам автобусов

Специалисты «Автостат Инфо» проанализировали продажи автобусов в регионах России в октябре 2019 года.

По данным аналитиков, в октябре в России продали 1 тыс. 166 новых автобусов. Треть из них поступили в Москву, Санкт-Петербург и Нижегородскую область.

В десятку регионов по объемам закупок также вошла Челябинская область. Она заняла седьмое место. В октябре в регион поступило 35 новых автобусов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 25%.

Чаще всего в российских регионах приобретали автобусы компании «ПАЗ» — 632 единицы. В октябре в Челябинск поступило более десяти новых ПАЗов. Автобусы работают на маршрутах № 3 и № 91.

Фото с сайта cheladmin.ru

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