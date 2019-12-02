Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинская область вошла в список регионов с самой длинной рабочей неделей
02 декабря 201917:29

Челябинская область вошла в список регионов с самой длинной рабочей неделей

В среднем южноуральцы работают 38 часов в неделю.

Рейтинг составили на основе итогов исследования Росстата за третий квартал 2019 года. Список регионов с самой высокой продолжительностью рабочей недели возглавила Калининградская область. Жители региона трудятся в среднем более 39 часов в неделю, пишет РБК Екатеринбург.

Далее идут Еврейская автономная область, Воронежская и Рязанская. В список также вошла Челябинская область. Южноуральцы работают 38 часов в неделю. Самая короткая рабочая неделя в республике Алтай — 33 часа.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

28 ноября 2019 11:52 Меньше половины ценят ум. Челябинцы рассказали, какими качествами должен обладать начальник
19 ноября 2019 11:15 Каждый пятый южноуралец недоволен питанием на работе
14 ноября 2019 12:31 Челябинцы рассказали о сферах, где не согласились бы работать по моральным причинам
06 ноября 2019 15:14 Треть южноуральцев верят, что страна в ближайшие пять лет перейдет на 4-дневную рабочую неделю
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial