Челябинская область вошла в список регионов с самой длинной рабочей неделей

В среднем южноуральцы работают 38 часов в неделю.

Рейтинг составили на основе итогов исследования Росстата за третий квартал 2019 года. Список регионов с самой высокой продолжительностью рабочей недели возглавила Калининградская область. Жители региона трудятся в среднем более 39 часов в неделю, пишет РБК Екатеринбург.

Далее идут Еврейская автономная область, Воронежская и Рязанская. В список также вошла Челябинская область. Южноуральцы работают 38 часов в неделю. Самая короткая рабочая неделя в республике Алтай — 33 часа.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.