Челябинская область вошла в число лидеров по темпам сокращения врачей скорой помощи

РБК провело исследование по сокращению медперсонала в российских регионах.

Учитывались данные за последние восемь лет — с 2011 по 2018 годы. Наиболее существенные потери понесла служба скорой помощи: убыль ее сотрудников ощутили на себе практически все регионы России. Особенно остро эта проблема стоит в Карачаево-Черкесии, Челябинской и Рязанской областях — за восемь лет количество работников скорой там сократилось более, чем наполовину. На Южном Урале показатель достигает 60%.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу минздрава, сокращение числа врачей скорой обусловлено тем, что их перераспределили в организации, оказывающие медпомощь в амбулаторных и стационарных условиях. С 2011 года количество вызовов снизилось почти на 9,5% — до 300 на 1 тыс. населения в год.

Всего за последние восемь лет общее число врачей в России уменьшилось на 6%. Сильнее всего сокращения коснулись самых массовых специальностей: терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, диагностов, стоматологов. Хирургов стало меньше почти на 20%, чем в 2011 году. Число специалистов, работающих в государственной системе, выросло только по трем специальностям: врачей УЗИ стало больше на 25%, рентгенологов — на 10%, анестезиологов — на 9%.

В 2019 году в Челябинской области произошло несколько скандалов, связанных со службой скорой помощи. В Октябрьском и Саткинском районах сотрудники массово написали заявления на увольнение, в ситуацию пришлось вмешаться региональным властям.

Фото с сайта cheladmin.ru

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