Челябинск занял 63-е место в рейтинге 200 городов России по шаговой доступности магазинов

Специалисты Domofond.ru выяснили, насколько жители российских городов довольны магазинами рядом с домом.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по десятибалльной шкале, где максимальный балл означает «полностью согласен». На основе ответов сотрудники портала составили рейтинг.

Первое место занял город Кудрово Ленинградской области. Местные жители в среднем оценили шаговую доступность магазинов в 9,3 балла. Города-миллионники не вошли в топ-20 рейтинга.

Челябинск занял 63-е место с показателем 8,6 балла. Он опередил Санкт-Петербург и Москву. Самое высокое место среди городов Челябинской области у Миасса — его поместили на 11-ю строчку. Также выше Челябинска оказался Магнитогорск. Он занял 32-е место.

Менее довольны магазинами в шаговой доступности жители Копейска и Златоуста. Города заняли 152-е и 157-е места соответственно. На последнюю строчку рейтинга поместили город Свободный Амурской области, жители которого оценили шаговую доступность магазинов в 6,9 балла.

Фото с сайта pixabay.com

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