Челябинск сделают похожим на Японию с помощью канализационных люков

В Челябинске продолжается прием заявок на конкурс на лучшую крышку канализационного люка.

Уже откликнулись десятки предпринимателей, которые хотят разместить логотипы своих компаний на крышках колодцев, расположенных в пешеходных зонах. В конкурсе может принять участие любая организация, работающая на Южном Урале, сообщили в пресс-службе мэрии. Это могут быть спортивные клубы и федерации, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, крупные торговые и транспортные компании. Условие одно — макет крышки должен быть оригинальным и красивым. 100 самых креативных дизайн-проектов будут воплощены в жизнь.

Идея превратить канализационную крышку люка в арт-объект зародилась в Японии. Там необычные колодцы встречаются повсюду, рассказали в благотворительном фонде «Мечта», который является организатором конкурса в Челябинске.

В южноуральской столице планируют заменить 176 старых канализационных люков, расположенных в популярных пешеходных зона: на Кировке, в сквере ЮУрГУ и других. Таким образом, Челябинск может стать первым и единственным городом в России с рекордным числом дизайнерских крышек люков.

«Все чаще происходят несчастные случаи, связанные с падением в них людей, в том числе детей. Мы ожидаем появления новых крышек с дизайном, отражающим уникальные особенности каждого регионального бренда. Я хочу привлечь внимание людей к канализационной системе, увеличить число интересующихся ею людей. При этом мы делаем акцент на безопасность», — пояснил председатель совета благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.