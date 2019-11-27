Челябинск попал в число 20 худших городов России по качеству жизни

Магнитогорск обогнал Екатеринбург в рейтинге качества жизни.

Исследование провел Финансовый университет при правительстве России. В его основе — мнения жителей о различных сторонах жизни. В 2019 году эксперты проанализировали ситуацию в 78 городах с населением более 250 тыс. человек. Первое место заняла Казань, в тройке также Грозный и Тюмень. В десятку городов с высоким качеством жизни попали Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Челябинск поставили на 60-е место. Лучше всего жители оценили качество медицинского обслуживания, низкие позиции город занял по критериям, связанным с работой дорожников, общественного транспорта, местных властей. Невысокой оказалась и общая оценка положения дел.

Магнитогорск в общем рейтинге оказался на 18-м месте, обогнав Екатеринбург, который занял 24-е. Курган разместился на 63-й строчке.

Данные для оценки качества жизни собрали с помощью серии соцопросов. Их проводили в несколько волн летом и осенью 2019 года. В каждом городе опросили не менее 600 человек.

Фото с сайта cheladmin.ru

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