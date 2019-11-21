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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинск оказался в аутсайдерах рейтинга доступности секса на первом свидании
21 ноября 201915:22

Челябинск оказался в аутсайдерах рейтинга доступности секса на первом свидании

55% россиян допускают возможность секса на первом свидании.

Исследование провело агентство Zoom Market. У жителей 25 российских городов спросили, допускают ли они возможность секса на первом свидании и был ли у них такой опыт.

Больше всего сторонников интимной близости на первой встрече обнаружили в Санкт-Петербурге. Далее идут Воронеж и Москва. Челябинск занял 19-е место. Замыкает список Махачкала. Авторы исследования отмечают, что секс на первом свидании допускают 94% мужчин и только 14% женщин.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

Челябинск оказался в аутсайдерах рейтинга доступности секса на первом свидании

Челябинск оказался в аутсайдерах рейтинга доступности секса на первом свидании

55% россиян допускают возможность секса на первом свидании

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