Челябинск оказался в аутсайдерах рейтинга доступности секса на первом свидании

55% россиян допускают возможность секса на первом свидании.

Исследование провело агентство Zoom Market. У жителей 25 российских городов спросили, допускают ли они возможность секса на первом свидании и был ли у них такой опыт.

Больше всего сторонников интимной близости на первой встрече обнаружили в Санкт-Петербурге. Далее идут Воронеж и Москва. Челябинск занял 19-е место. Замыкает список Махачкала. Авторы исследования отмечают, что секс на первом свидании допускают 94% мужчин и только 14% женщин.

Фото с сайта pixabay.com

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