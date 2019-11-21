Челябинск оказался в аутсайдерах рейтинга доступности секса на первом свидании

Лента новостей
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Они достигли успеха, отмечая заслуги других. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Предприятие сувенирной продукции»21.11 16:15
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В День борьбы со СПИДом посетителям челябинских ТРК дадут возможность провериться на ВИЧ21.11 15:33
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Челябинск оказался в аутсайдерах рейтинга доступности секса на первом свидании21.11 15:22
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Тесты на ВИЧ планируют продавать в аптеках21.11 14:48
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Дорожники на трассах Челябинской и Курганской областей во время морозов спасли 12 замерзших водителей21.11 14:41