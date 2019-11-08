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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяРазворот на ЧелябинскНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинск наводнили разливайки в домах
08 ноября 201918:09

Челябинск наводнили разливайки в домах

Жители страдают не только от шума — их избивают. Как решать проблему? Обсуждаем тему в программе «Разворот» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Курочкин и депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев. Ведущий — Валерий Шагиев.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

Челябинск наводнили разливайки в домах

Челябинск наводнили разливайки в домах

Жители страдают не только от шума — их избивают. Как решать проблему?

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