Челябинск, Копейск и Сосновский район свяжет единая система общественного транспорта

В миндортрансе рассказали о грядущем преобразовании общественного транспорта в Челябинской агломерации.

Трансформация ждет маршруты областного центра, Копейска и населенных пунктов Сосновского района, которые входят в агломерацию «Большой Челябинск». Предполагается, что их свяжет единое транспортное пространство — об этом на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» рассказал замминистра дорожного хозяйства области Александр Филиппов.

«Губернатор поставил задачу выработать такую схему общественного транспорта в Челябинске, которая была бы удобной и комфортной не только для жителей Челябинска, но и для жителей близлежащих поселков Сосновского района и Копейска. Чтобы у нас была единая транспортная схема и была возможность у жителей Большого Челябинска пользоваться и бесплатно пересаживаться из одного вида транспорта в другой, независимо, приезжает ли он из Копейска, передвигается внутри Копейска, между Копейском и Челябинском или в самом Челябинске», — прокомментировал Александр Филиппов.

По сути, речь идет о преобразовании транспортной системы по московскому образцу с введением единого билета. Для этого перевозчиков, в первую очередь — частных, необходимо будет обязать работать с терминалами для безналичной оплаты. Деньги с пассажиров будут поступать в специально созданное казенное учреждение. Таким образом, все перевозчики перейдут на регулируемый тариф, пояснил Александр Филиппов. Оплачивать их работу будут по машино-часам и машино-километрам. Также предполагается, что на маршрутах будут ездить только низкопольные газомоторные машины среднего и большого класса, а микроавтобусы оставят только там, где небольшой пассажиропоток.

Реализацию программы начнут после передачи сферы пассажирских перевозок Челябинска, Копейска и Сосновского района в компетенцию областного правительства. Ожидается, что это произойдет в 2020 году.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.