Челябинку, из-за которой в Самаре экстренно сел самолет, не будут штрафовать за курение

Жительница Челябинска избежала штрафа за курение на борту самолета.

Транспортная полиция отказалась составлять административный протокол на жительницу Челябинска. При досмотре у женщины не нашли сигарет. Свидетелей происшествия не было, для привлечения к ответственности необходимо за фактом курения непосредственно наблюдать, отметили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпания «Победа», летевший из Челябинска в Сочи, экстренно сел в аэропорту Самары, когда на борту сработал датчик дыма. Представители прокуратуры тогда сообщили, что вынужденная посадка произошла из-за пассажирки, которая курила электронные сигареты в туалете. Челябинку сняли с рейса.

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