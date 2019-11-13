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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинку, из-за которой в Самаре экстренно сел самолет, не будут штрафовать за курение
13 ноября 201913:32

Челябинку, из-за которой в Самаре экстренно сел самолет, не будут штрафовать за курение

Жительница Челябинска избежала штрафа за курение на борту самолета.

Транспортная полиция отказалась составлять административный протокол на жительницу Челябинска. При досмотре у женщины не нашли сигарет. Свидетелей происшествия не было, для привлечения к ответственности необходимо за фактом курения непосредственно наблюдать, отметили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпания «Победа», летевший из Челябинска в Сочи, экстренно сел в аэропорту Самары, когда на борту сработал датчик дыма. Представители прокуратуры тогда сообщили, что вынужденная посадка произошла из-за пассажирки, которая курила электронные сигареты в туалете. Челябинку сняли с рейса.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

Челябинку, из-за которой в Самаре экстренно сел самолет, не будут штрафовать за курение

Челябинку, из-за которой в Самаре экстренно сел самолет, не будут штрафовать за курение

Жительница Челябинска избежала штрафа за курение на борту самолета

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