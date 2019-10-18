Челябинцы выступили против строительства трехметровых заборов вдоль улицы Комарова

На гостевом маршруте в Челябинске готовятся к установке высоких серых заборов.

Вдоль улицы Комарова сделали разметку и заливают фундамент под защитные экраны. Об этом 74.RU рассказали читатели. Жительница частного сектора сообщила, что на днях увидела рабочих, которые бурят ямы в пяти метрах от дома. Рабочие пояснили, что там будут устанавливать трехметровый непрозрачный забор. Местных жителей строительство ограждений возмутило. Свое мнение они высказали в беседе с журналистом 74.RU.

«Скорая не подъедет, пожарная не подъедет. Не будет света ни в домах, ни в огородах у нас ничего не вырастет. Прямо перед окнами. Этот забор никому не нужен, нас никто даже не поставил в известность, что вообще планируют ставить эти заборы. Отношение отвратительное к людям, к жителям Планового поселка», — с возмущением рассказали жители.

Мужчина также сравнил поселок, в котором установливают заборы, с «гетто». «Запрятать нас хотят от делегаций своих шосных. А что нас скрывать-то — мы же не в землянках живем, все домики красивые, ухоженные», — сказал он. В администрации Тракторозаводского района местным жителям помочь не смогли.

В управлении дорожных работ сайту пояснили, что на Комарова «выполняется установка защитных экранов (не путать с шумозащитными) в целях формирования единого архитектурного облика города в рамках подготовки к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС». Там отметили, что установка ограждений происходит в соответствии с проектом, который прошел госэкспертизу.

В управлении также пояснили, что защитные экраны предназначены для улучшения восприятия городской застройки и нужны для комфорта жителей.

Помимо улицы Комарова, экраны установят на Новоградском тракте, Бродокалмакском тракте, Братьев Кашириных, сообщает 74.RU.

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

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