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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинцы решат, нужно ли возвращать пешеходный переход на перекрестке Ленина — Энгельса на прежнее место
28 октября 201915:11

Челябинцы решат, нужно ли возвращать пешеходный переход на перекрестке Ленина — Энгельса на прежнее место

На одном из центральных перекрестков Челябинска планируют перенести пешеходный переход.

Голосование по данному вопросу городские власти запустили на портале «Активный житель 74». Речь идет о переходе улицы Энгельса по проспекту Ленина в сторону Лесопарковой. Несколько лет назад пешеходный светофор там перенесли в сторону улицы Труда, ближе к остановке транспорта и ресторану «Уральские пельмени».

В последнее время челябинцы стали чаще жаловаться в мэрию на неудобство данной схемы. Как отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, возврат перехода на прежнее место позволит не искажать пешеходный трафик с учетом того, что сейчас заканчивается благоустройство бульвара на проспекте Ленина.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Челябинцы решат, нужно ли возвращать пешеходный переход на перекрестке Ленина — Энгельса на прежнее место

Челябинцы решат, нужно ли возвращать пешеходный переход на перекрестке Ленина — Энгельса на прежнее место

На одном из центральных перекрестков Челябинска планируют перенести пешеходный переход

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