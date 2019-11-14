Челябинцы рассказали о сферах, где не согласились бы работать по моральным причинам

Жители Челябинска назвали самые неприемлемые сферы труда.

Опрос провел портал Зарплата.ру. Большинство респондентов заявили, что откажутся от работы, если деятельность компании не соответствует их жизненным принципам. Такую позицию озвучили 85% опрошенных. Однако 44% готовы переступить через свои принципы ради высокой зарплаты.

Свыше 60% респондентов самой неприемлемой сферой труда считают микрозаймы и кредитование. Также более половины опрошенных не готовы трудиться в игорном бизнесе и сетевом маркетинге.

22% горожан отказались бы от работы в табачной сфере, 16% — в политике. 18% отметили, что ни за что бы не связали свою жизнь с алкогольным бизнесом. Почти каждый десятый опрошенный не имеет внутренних ограничений и готов работать в любой сфере.

Фото с сайта pixabay.com

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