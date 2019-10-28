Челябинцы проголосовали за введение единого стиля для адресных табличек

Указатели на домах Челябинска приведут к единому образцу.

Ранее по этому поводу устроили голосование на портале «Активный житель 74». За то, чтобы городская навигация была единообразной, высказались 89% участников опроса. Около половины респондентов уточнили, что таблички на исторических зданиях должны отличаться от указателей на более современных домах. Дизайн-проекты разработает городской комитет по архитектуре, возможность выбрать макеты также предоставят челябицам.

Фото с сайта rosgranitsa.ru

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