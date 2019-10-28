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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинцы проголосовали за введение единого стиля для адресных табличек
28 октября 201918:25

Челябинцы проголосовали за введение единого стиля для адресных табличек

Указатели на домах Челябинска приведут к единому образцу.

Ранее по этому поводу устроили голосование на портале «Активный житель 74». За то, чтобы городская навигация была единообразной, высказались 89% участников опроса. Около половины респондентов уточнили, что таблички на исторических зданиях должны отличаться от указателей на более современных домах. Дизайн-проекты разработает городской комитет по архитектуре, возможность выбрать макеты также предоставят челябицам.

Фото с сайта rosgranitsa.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Челябинцы проголосовали за введение единого стиля для адресных табличек

Челябинцы проголосовали за введение единого стиля для адресных табличек

Указатели на домах Челябинска приведут к единому образцу

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